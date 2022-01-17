Минулоріч за організацію "референдуму" на Донбасі 2014 року засудили понад 80 людей, - СБУ
За минулий рік СБУ повідомила про підозру понад 100 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року у Донецькій та Луганській областях, з них засудили 80 осіб
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки зазначає, що серед засуджених - депутати селищних рад, так звані голови виборчих дільниць та ворожі агітатори.
Крім цього, у 2022 СБУ виявила ще 5 мешканців регіону, які сприяли в організації та проведенні псевдореферендуму.
За даними слідства, вони були учасниками так званих дільничних виборчих комісій і здійснювали збір підписів за визнання незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
Довідка: Терористичні угруповання ЛНР та ДНР провели три "референдуми" 11 травня 2014 року під час початку окупації в деяких населених пунктах Донецької і Луганської областей. Жодна міжнародна організація, зокрема, ОБСЄ, Рада Європи не надіслали своїх офіційних спостерігачів, оскільки в таких випадках їх запрошує офіційний уряд.
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