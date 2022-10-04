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Мінують усе підряд: Гайдай розповів, як окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ у Кремінній

4 жовтня, 2022 вiвторок
22:34
війна з Росією Сергій Гайдай

Російські загарбники у Кремінній готуються до оборони: мінують автошляхи та будівлі, розкидають міни "пелюстки" 

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

"Кремінна – важливий пункт, оскільки з неї можна рухатись у двох напрямках: до Старобільська і Рубіжного та Сєверодонецька, – заявив він. – За нашими даними у Кремінній достатньо багато окупантів. Вони мінують усе підряд: розкидають міни "пелюстки", мінують автошляхи, будівлі. Тобто вони готуються до оборони або до того, аби сповільнити просування Збройних сил України". 

За словами Гайдая, деякі зеки з ПВК "Вагнера"  залишилися назавжди на Луганщині, бо на їх базі стався якийсь вибух. 
"свіжомобілізовані" росіяни, які з’являються на Луганщині  також кудись зникають. До прикладу, нещодавно вибухнув цілий ешелон "мобіків".

При цьому голова військової адміністрації каже, що у місцях, де велись активні бойові дії провести опалювальний сезон не вдасться через надто сильні руйнування. Однак, оскільки це здебільшого сільська місцевість, то там розраховують на дрова. Зокрема, разом з лісівниками вивчають карти горильника (місця, де були масштабні пожежі) і визначають ділянки, які будуть розміновувати після  деокупації. Там можна буде заготовити тонни дров, щоб роздати їх населенню для опалення, переконаний Гайдай. 

  • Як повідомив військовий експерт Сергій Згурець 3 жовтня, Збройні Сили України рухаються на Сході в рамках контрнаступу на межу Сватове - Кремінна Луганської області.

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