Мінветеранів закликає долучитися до Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті про загиблих українських військових
Мінветеранів запрошує взяти участь у Всеукраїнському забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", який цьогоріч відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном
Про це повідомило Мінветеранів у фейсбуці.
"Мінветеранів запрошує долучитися до Всеукраїнського забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України"
Це - щорічний захід для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць, який дає можливість пробігти за тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність і підтримку рідним та близьким наших Героїв", - наголосили в міністерстві.
У 2018 році забіг започаткував батько українського захисника, "кіборга", Олексія Дурмасенка.
Цьогоріч уперше в історії захід відбудеться не тільки в Україні, але й за кордоном: у США, Польщі, Литві, Німеччині, Угорщині, Швеції, Сінгапурі й інших країнах.
Із міркувань безпеки в Україні забіг проведуть онлайн. Учасники долатимуть дистанції 2, 5 і 10 км. Усі, хто зареєструвався, зможуть узяти участь у події з 24 серпня до 25 вересня 2022 року.
Зареєструватися на забіг можна за посиланням.
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