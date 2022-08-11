Про це повідомило Мінветеранів у фейсбуці.

"Мінветеранів запрошує долучитися до Всеукраїнського забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України"

Це - щорічний захід для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць, який дає можливість пробігти за тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність і підтримку рідним та близьким наших Героїв", - наголосили в міністерстві.

У 2018 році забіг започаткував батько українського захисника, "кіборга", Олексія Дурмасенка.

Цьогоріч уперше в історії захід відбудеться не тільки в Україні, але й за кордоном: у США, Польщі, Литві, Німеччині, Угорщині, Швеції, Сінгапурі й інших країнах.

Із міркувань безпеки в Україні забіг проведуть онлайн. Учасники долатимуть дистанції 2, 5 і 10 км. Усі, хто зареєструвався, зможуть узяти участь у події з 24 серпня до 25 вересня 2022 року.

Зареєструватися на забіг можна за посиланням.

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