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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Мінветеранів закликає долучитися до Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті про загиблих українських військових

Мінветеранів закликає долучитися до Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті про загиблих українських військових

11 серпня, 2022 четвер
07:23
війна з Росією "Шаную воїнів, біжу за героїв України"

Мінветеранів запрошує взяти участь у Всеукраїнському забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", який цьогоріч відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном

Про це повідомило Мінветеранів у фейсбуці.

"Мінветеранів запрошує долучитися до Всеукраїнського забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України"
Це - щорічний захід для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць, який дає можливість пробігти за тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність і підтримку рідним та близьким наших Героїв", - наголосили в міністерстві.

У 2018 році забіг започаткував батько українського захисника, "кіборга", Олексія Дурмасенка.

Цьогоріч уперше в історії захід відбудеться не тільки в Україні, але й за кордоном: у США, Польщі, Литві, Німеччині, Угорщині, Швеції, Сінгапурі й інших країнах.

Із міркувань безпеки в Україні забіг проведуть онлайн. Учасники долатимуть дистанції 2, 5 і 10 км. Усі, хто зареєструвався, зможуть узяти участь у події з 24 серпня до 25 вересня 2022 року.

Зареєструватися на забіг можна за посиланням.

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