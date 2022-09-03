Мін’юст отримав повноваження перевіряти "ділову репутацію" покупців ЗМІ

Про це повідомляє Мін’юст.

Зазначається, що таке рішення дозволить забезпечити реалізацію Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам закону про деолігархізацію", – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Він додав, що надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ.

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