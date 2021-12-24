"Мир і безпека в Європі не захистять самі себе": Кулеба назвав стратегію, яка змусить РФ піти на деескалацію

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію", - написав Кулеба.

Міністр додав, що основа стратегії стримування - це реалістичне розуміння загроз. Також, на думку Кулеби, варто проявляти рішучість щодо спільних проактивних дій, спрямованих на боротьбу з агресією РФ проти України.