Кулеба назвав два сценарії, за якими розвиватиметься російська агресія проти України

Про це Кулеба сказав у коментарі "НВ".

"Я вважаю, що зараз є два базові сценарії. Перший - це гра на максимальне підняття ставок, демонстрація сили. Представник МЗС росіян сказав, що проєкти договорів (про те, що Україну не мають приймати в НАТО, - ред.) - це нове слово в дипломатії. Все це - підняття ставок для того, щоб з більш вигідної позиції зайти в переговори і щось для себе отримати. А другий сценарій - це підготовка ґрунту для локальної збройної операції, а там будуть дивитися по ситуації", - пояснив дипломат.

За словами Кулеби, риторика Росії побудована так, щоб "демонізувати та дегуманізувати" Україну. Також росіяни хочуть створити образ України як держави, що становить небезпеку.

Очільник МЗС відзначив, що навесні 2021 року російські війська скупчувались на українському кордоні та прямо заявляли про напад. Проте зараз ситуація відрізняється.

"Ми зараз перебуваємо у тій точці, у якій вони (РФ, - ред.) були на піку навесні за кількістю (російської техніки вздовж кордонів, - ред.). Зараз ситуація відрізняється від того, що було навесні, коли вони дуже прямолінійно говорили: треба напасти, все розгромити. Зараз такого немає", - сказав Кулеба.



21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

Видання Die Welt повідомило, що НАТО привело у підвищену боєздатність 40 тис. військових через ймовірний напад РФ.

22 грудня Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.