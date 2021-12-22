НАТО привело у підвищену боєздатність 40 тис. військових через ймовірний напад РФ, - Die Welt

Про це виданню Die Welt повідомив високопоставлений дипломат НАТО.



З огляду на розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною, НАТО відповіло першими конкретними військовими діями і підвищило готовність своїх 40-тисячних Сил швидкого реагування у разі кризи.



Згідно з інформацією, спільна оперативна група високої готовності (VJTF), відома як так звана передова частина НАТО в межах NRF, повинна бути готова до розгортання в кризовій зоні протягом п’яти днів замість попередніх семи днів.



Багатонаціональну VJTF наразі очолює Туреччина і налічує близько 6,400 солдатів. У 2023 році керівництво групою перейме на себе Німеччина.



Інші підрозділи NRF, такі як спецпідрозділи або логісти, також були приведені в підвищену бойову готовність.



Оперативна готовність стосується періоду, протягом якого аварійні служби, в тому числі військова техніка, повинні бути готові до евакуації літаками або гелікоптерами.



Окрім запобігання агресії РФ щодо України, метою цих дій є покращення захисту східних держав-членів НАТО (Польщі, Румунії, країн Балтії). Там відчувається дедалі більша загроза через останні події на російсько-українському кордоні.



Як повідомили виданню, минулого тижня відповідне рішення ухвалила Північноатлантична рада, в якій представлені всі країни-члени. Раніше головнокомандувач Альянсу з питань операцій генерал Тод Д. Волтерс запропонував урядам країн НАТО скоротити періоди мобілізації.

Видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-гу річницю введення радянських військ до Афганістану.

У Держдепартаменті США заявили про готовність надати Україні більше військової техніки з урахуванням загрози вторгнення РФ, а також анонсували нові антиросійські санкції.

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