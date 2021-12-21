США готові надати Україні більше військової техніки з урахуванням загрози вторгнення РФ, - Держдеп
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки, особливо з урахуванням загрози вторгнення Росії
Про це повідомив журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер у Twitter.
"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.
За її словами, США готові надати військову техніку "понад тієї", що давали Україні раніше.
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