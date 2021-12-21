США готові надати Україні більше військової техніки з урахуванням загрози вторгнення РФ, - Держдеп

Про це повідомив журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер у Twitter.



"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.



За її словами, США готові надати військову техніку "понад тієї", що давали Україні раніше.



US Assistant Secretary @KDonfried on call with reporters: "We are poised to move in a dramatic way if Russia does undertake further military aggression against Ukraine."



US, Donfried says, is ready to provide military equipment "above and beyond" what it's given Kyiv previously. — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 21, 2021