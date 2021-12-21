США готують нові санкції проти РФ, - Держдеп
Помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що у разі посилення військової агресії проти України Росія отримає санкції
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Разом із нашими союзниками ми дали зрозуміти, що відповімо серйозними економічними заходами, які ми не розглядали в минулому, і які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансовій системі", - сказала Донфрід.
Представниця Держдепу США зазначила, що питання санкцій тісно обговорюється із союзниками в Європі. За її словами, якщо в Україні відбудеться посилення військової ескалації, то з'являться "серйозні наслідки для РФ".
Донфрід наголосила, що США закликають Росію до деескалації і наголошують, що вирішувати конфлікт варто дипломатичним шляхом.
"Істотний прогрес на дипломатичному фронті можливий лише в обстановці деескалації, а не ескалації. Тому ми закликаємо Росію до деескалації", - сказала Донфрід.
- Нагадаємо, 21 грудня ГУР повідомило, що російські найманці на Донбасі облаштовують позиції та мінують певні ділянки місцевості.
- Британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці написав, що РФ планує вторгнення в Україну напередодні Різдва західного обряду.
- Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Збройні сили України не спостерігають безпосередньої загрози атаки росіян 24 грудня.
- Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки.
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