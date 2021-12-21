США готують нові санкції проти РФ, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна.



"Разом із нашими союзниками ми дали зрозуміти, що відповімо серйозними економічними заходами, які ми не розглядали в минулому, і які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансовій системі", - сказала Донфрід.



Представниця Держдепу США зазначила, що питання санкцій тісно обговорюється із союзниками в Європі. За її словами, якщо в Україні відбудеться посилення військової ескалації, то з'являться "серйозні наслідки для РФ".



Донфрід наголосила, що США закликають Росію до деескалації і наголошують, що вирішувати конфлікт варто дипломатичним шляхом.



"Істотний прогрес на дипломатичному фронті можливий лише в обстановці деескалації, а не ескалації. Тому ми закликаємо Росію до деескалації", - сказала Донфрід.



Нагадаємо, 21 грудня ГУР повідомило, що російські найманці на Донбасі облаштовують позиції та мінують певні ділянки місцевості.

Британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці написав, що РФ планує вторгнення в Україну напередодні Різдва західного обряду.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Збройні сили України не спостерігають безпосередньої загрози атаки росіян 24 грудня.

Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки.



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