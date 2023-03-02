Мир не може бути укладений за спиною України, – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що мирні перемовини не можуть вестися без участі Києва, а союзники вже обговорюють з Україною гарантії безпеки, які вона отримає після завершення агресії РФ
Про це, як повідомляє "Німецька хвиля", він сказав під час виступу в бундестазі у четвер, 2 березня.
Шольц зазначив, що ФРН та інші союзники ведуть переговори з Києвом щодо повоєнних гарантій безпеки.
"Такі гарантії безпеки, однак, випливають за передумови, що Україна успішно захищатиметься у цій війні", – додав канцлер ФРН.
Він також зауважив, що Німеччина продовжуватиме постачати озброєння Україні, оскільки наразі Росія не демонструє готовності припинити війну.
Окрім того, Шольц заявив, що перемовини про мирне врегулювання не можуть вестися без участі Києва.
"Мир не може бути укладений за спиною України. Ми знаємо, яка доля чекає на українців під російською окупацією. Прагнення до миру не означає поневолення більшим сусідом. Якщо Україна перестане оборонятися, то буде не мир, а кінець України", – наголосив він.
- Під час виступу Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T найближчими тижнями
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