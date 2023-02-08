Мир не означає, що бойові дії будуть зупинені, - політолог Сумленний

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, в ситуації війни Росії проти України, мир не означатиме закінчення бойових дій. Якщо бойові дії закінчаться, то миру не буде. Росія на окупованих територіях буде продовжувати катувати, викрадати та переслідувати цивільне населення. Росія буде продовжувати знищення української культури та нації. Тобто це те ж саме, якби нацисти захопили Європу і перемогли б у Другій світовій війни. Назвати такі речі миром не можна", - пояснив Сумленний

Політолог зауважив, що в німецьке суспільство не розуміє, що мир з Росією не зупинить війну

"Таку позицію багато хто в Німеччині не розуміє. Є звісно люди, які розуміють, що укладений мир з Росією не зупинить війну, проте їх меншість. Така позиція німецького суспільства зумовлена тим, що Німеччина ніколи не вела війну за власну свободу", - додав він.

7 лютого секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ", що Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги



