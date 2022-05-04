Мирні перемовини з Росією потрібні, але тільки на умовах прийнятних для України, - нардеп Гончаренко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо"



"Вважаю, що мирні перемовини потрібні. Якщо в нас є хоча б один шанс з мільйона не допустити нові Ірпінь, Буча, Маріуполь, то нам треба спробувати. Але, ці перемовини мають передбачати мир тільки на умовах прийнятних для України. Прийнятні умови означають, що ми повертаємось до ситуації на 23 лютого. Тому ніяких приєднань, ніякої окупації Маріуполя, чи Волновахи, чи інших місцевостей Донецької та Луганської області, які були окуповані після 24 лютого. Про це мови немає. Звичайно, ми це не будемо визнавати",- пояснив Гончаренко.

Також нардеп додав, що в довгостроковій перспективі Путін та Росія повністю програли.



"Немає сумнівів, що час грає на Україну. В довгостроковій перспективі Путін повністю програв, Росія програла в той момент, коли перші ракети полетіли з Росії в Україну, зранку 24 лютого. В короткостроковій перспективі ситуація для України дуже складна. Ми воюємо і кожен день втрачаємо своїх кращих людей. На жаль, неможливо повернути людину. Я за те, щоб ми намагалися знайти мир", - зазначив нардеп.



Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ході переговорів з Україною Москва вимагає скасування санкцій та затвердження статусу російської мови