Скасування санкцій, російська мова, демілітаризація: Лавров перерахував умови, які РФ висуває на переговорах з Україною

Про це Лавров заявив у інтерв'ю китайській агенції "Сіньхуа".

За його словами, Росія та Україна фактично в щоденному режимі обговорюють проєкт договору з відеозв'язку.

"У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статус російської мови та інші", - сказав Лавров.

Він додав, що переговори з Україною йдуть непросто, Росія, нібито, виступає за їхнє продовження, але переговорам "заважає войовнича риторика та підбурювальні дії західних покровителів Києва".

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

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