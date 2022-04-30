English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Скасування санкцій, російська мова, демілітаризація: Лавров перерахував умови, які РФ висуває на переговорах з Україною

Скасування санкцій, російська мова, демілітаризація: Лавров перерахував умови, які РФ висуває на переговорах з Україною

30 квітня, 2022 субота
06:22
війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ході переговорів з Україною Москва вимагає скасування санкцій та затвердження статусу російської мови

Про це Лавров заявив у інтерв'ю китайській агенції "Сіньхуа"

За його словами, Росія та Україна фактично в щоденному режимі обговорюють проєкт договору з відеозв'язку. 

"У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статус російської мови та інші", - сказав Лавров. 

Він додав, що переговори з Україною йдуть непросто, Росія, нібито, виступає за їхнє продовження, але переговорам "заважає войовнича риторика та підбурювальні дії західних покровителів Києва". 

  • 29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років. 
  • 20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
російська мова
санкції
переговори
МЗС Росії
Сергій Лавров
мирні переговори
мирний договір
Читайте також:
Дмитрий Разумков
28 квітня, 2022 четвер
Колишні члени ОПЗЖ пропонують депутатам великі гроші, заманюючи до себе, – Дмитро Разумков
29 квітня, 2022 п'ятниця
Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
28 квітня, 2022 четвер
Висадка російського десанту в Одесі без сухопутного коридору через Миколаїв - авантюра, на яку Росія навряд чи піде, - військовий аналітик Левін
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.53
    Продаж 33.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 квітня
07:12
Олаф Шольц
Шольц був вимушений повертався з Японії через Аляску та Північний полюс, аби оминути повітряний простір РФ
06:44
Генасамблея ООН
Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
06:16
Біла Церква. Обстріли
На Донеччині рашисти вбили двох цивільних, ще четверо отримали поранення, - голова ОВА
05:57
віза
Білий дім може спростити отримання віз "високоосвіченим росіянам", щоб послабити РФ, — Bloomberg
05:44
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
05:32
коронавірус
Понад два роки з COVID-19: у Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу
05:17
Запорізька АЕС
Росатом намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ
04:57
SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink
04:36
Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Welt
04:15
Ощадбанк
Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв
03:57
Нідерланди-Україна
До України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ
03:42
Джо Байден
Байден про вбитого росіянами американського солдата: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину"
03:23
Ільхам Алієв
Президент Азербайджану заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України
03:05
У Харкові сильна пожежа в районі Салтівки, - ЗМІ
02:45
Білорусь звинуватила Литву в "таємному будівництві ядерних могильників"
02:23
Військові навчання ЗСУ
США розпочали додаткову підготовку українських військових у Німеччині
01:53
На півдні українські захисники знищили станцію радіоелектронної боротьби противника
01:38
дощ
Саудівська Аравія планує "засіювати" хмари, щоб збільшити кількість опадів
01:21
Олена Зеленська
Справжня мета росіян – це геноцид та знищення українців, - Олена Зеленська
01:06
Мелітополь
У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі, - Запорізька ОВА
01:00
затримання злочинця
В Україні затримано одного з найвідоміших злодіїв в законі, що тісно співпрацював з криміналітетом Росії
00:40
У зоні ООС українські захисники відбили 14 ворожих атак та знищили 11 танків та 7 безпілотників
00:37
збили ворожий літак
Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили 1 літак та 9 дронів ворога
00:35
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
"Можемо говорити про розбещеність Путіна", - речник Пентагону
00:25
За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 173 окупантів та 4 танки
00:14
Саймон Ковені
Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії і може передати їх для відновлення України
2022, п'ятниця
29 квітня
23:54
ядерна зброя рф ракета
CША не бачать серйозних загроз ядерної війни, - Reuters
23:52
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 30 квітня
23:44
Польща зацікавлена у виході на український ринок пального
23:37
Путін і Шойгу
У Міноборони Великої Британії припустили, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію
23:26
Пентагон
Росія ще підтягує сили на Донбасі, але вже вибилася з графіка наступу, - Пентагон
23:02
Джейн Псакі
Білий дім приватно передав Індонезії, що Росію не можна пускати на саміт G20, - Джен Псакі
23:00
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 квітня
22:54
Антоніу Гутерреш у Києві
Свідоме і жорстоке приниження ООН. Прикро, що російський ракетний удар по Києву у час перебування генсека залишився без належної реакції, - Зеленський
22:38
Інфографіка
Точка-У
Forbes порахував, скільки ракет випустила Росія по Україні, і скільки це їй коштувало
22:33
Для в'їзду у Польщу автомобілістам з України знову повернули "Зелену картку", - НБУ
22:28
Володимир Зеленський
Вже 27 іноземних дипломатичних представництв повернулось у Київ, - Зеленський
22:21
Ексклюзив
Сергій Згурець
На Харківщині ситуація має стабілізуватись. Поки українські війська набирають обертів з іноземною зброєю, окупанти без ротації воюють на різних напрямках. Колонка Сергія Згурця
22:10
Зеленський
Протягом тижня-двох урядовці обіцяють подолати дефіцит пального в Україні, - Зеленський
22:07
Марія Захарова
У відповідь на погрози Google заблокувати YouTube МЗС РФ директор пропагандистського департаменту міністерства Марія Захарова пообіцяла вигнати з Росії "когось з CNN або ВВС"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV