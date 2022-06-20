Про це йдеться в запрошенні Мішеля лідерам ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії – у ЄС. Я запрошую вас надати статус кандидата Україні та Молдові. Паралельно ми продовжимо надавати Україні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку", - сказано у листі.

Мішель констатував, що з приходом війни до Європи лідери здійснили "безпрецедентні дії".

"Тепер нам потрібно зробити подальші кроки для зміцнення безпеки та стабільності на нашому континенті. Це буде головною темою нашого засідання Європейської Ради 23-24 червня", - окреслив порядок денний президент Євроради.

Він також наголосив на важливості Західних Балкан.

"Тому ми маємо активізувати процес розширення та сприяти інтеграції наших західнобалканських партнерів. Ми зустрінемося з ними перед офіційною Європейською радою", - повідомив Мішель.

Мішель зазначив, що наслідки війни відчуваються далеко за межами Європи.

"Росія перетворила на зброю постачання продовольства, краде зерно, блокує порти і перетворює українські сільгоспугіддя на поля битв. Це торкається багатьох країн, особливо в Африці, створюючи ризик голоду, політичної та соціальної нестабільності. Ми обговоримо подальші заходи щодо вирішення цих питань, щоб допомогти Україні експортувати своє зерно", - підсумував президент Євроради.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що всі країни Євросоюзу погодились з приводу надання статусу кандидата в ЄС для України.