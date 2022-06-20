Серед країн ЄС існує консенсус щодо надання Україні статусу кандидата, - Стефанішина

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону, передає РБК-Україна.

"Кожна з країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - зазначила вона.

За словами міністра, станом 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.