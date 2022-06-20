Серед країн ЄС існує консенсус щодо надання Україні статусу кандидата, - Стефанішина
Всі країни Євросоюзу погодились з приводу надання статусу кандидата в ЄС для України
Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону, передає РБК-Україна.
"Кожна з країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - зазначила вона.
За словами міністра, станом 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
- В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.93Продаж 37.15
- Актуальне
- Важливе