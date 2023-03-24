Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року. Станом на 31 січня цього року ми зафіксували 133 жертви, а саме 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки", - зазначила вона.

У доповіді зазначено, що 109 випадків, "імовірно, були скоєні військовими, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ РФ".

Згідно з даними ММПЛУ, 24 випадки, "ймовірно, були скоєні СБУ, поліцією України, українськими цивільними або членами тероборони".