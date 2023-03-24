Місія ООН із прав людини виявила в Україні 133 жертви сексуального насильства, з них 85 – чоловіки
Моніторингова місії ООН з прав людини в Україні станом на 31 січня зафіксувала 133 жертви сексуального насильства: 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року. Станом на 31 січня цього року ми зафіксували 133 жертви, а саме 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки", - зазначила вона.
У доповіді зазначено, що 109 випадків, "імовірно, були скоєні військовими, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ РФ".
Згідно з даними ММПЛУ, 24 випадки, "ймовірно, були скоєні СБУ, поліцією України, українськими цивільними або членами тероборони".
- 4 березня перша леді Олена Зеленська повідомляла, що прокуратура розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців із боку російських військових, серед постраждалих 39 чоловіків.
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