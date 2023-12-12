"Міська влада Житомира витратила 500 млн грн на 2 БПЛА": росіяни запустили новий фейк
Ворожі ресурси спотворили інформацію від Житомирської міської ради про передачу двох квадрокоптерів 30-й окремій механізованій бригаді
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами російських пропагандистів, Житомирська міська рада витратила на закупівлю двох безпілотників 530 млн гривень. Значну частину коштів нібито було вкрадено місцевими чиновниками.
Насправді на закупівлю двох квадрокоптерів було витрачено 530 тис. гривень, про що Житомирська рада повідомила у своїх соцмережах.
"Скріншот, який поширюють рашисти, є фейковим. Створюючи такі фейки, ru-пропаганда має на меті дискредитувати керівництво обласних центрів України", - пише ЦПД.
- У мережі просувають фейкову новину, що навесні 2024 року Україна нібито шукатиме миру з Росією.
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