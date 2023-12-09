Мережею шириться фейкова заява Єрмака про "мир" з Росією у 2024 році
У мережі просувають фейкову новину, що навесні 2024 року Україна нібито шукатиме миру з Росією
Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна планує досягти мирної угоди з Росією навесні 2024 року", - таку фейкову інформацію з посиланням на статтю Євгена Кізілова в "Українській правді" поширюють користувачі соцмереж.
Фахівці StopFake визначили, що на сайті УП дійсно є публікація авторства Євгена Кізілова від 1 листопада 2023 року, проте вона про зовсім інше. В оригіналі матеріал має заголовок "Залужний заговорив про ухилянтів і резерви: прогалини в законодавстві".
Цікаво, що у тексті новини немає жодного слова чи згадок про "мирні плани з Росією". Інші авторитетні українські ЗМІ теж не поширювали фейкову заяву від імені Андрія Єрмака. Автори фейку також неправильно написали прізвище очільника ОП - "Ермак".
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