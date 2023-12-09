РФ запустила ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя у грудні

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У повідомленнях йдеться про те, що у грудні з Запоріжжя нібито має відбутися евакуація до Одеси, Польщі та Німеччини. Найближчий рейс анонсовано на 11 грудня 2023 року.

"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що насправді ніякої евакуації з міста не планується. Такі повідомлення – це частина російської ІПсО, мета якої – посіяти панічні настрої серед населення", - йдеться у повідомленні.

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У ЦПД наголосили, що у разі отримання такого повідомлення не варто переходити за прикріпленим у ньому посиланням. Натомість потрібно заблокувати номер, з якого прийшло SMS.