Українцям шлють фейкові листи від нібито Мінагрополітики із закликом їсти дикорослі трави, - ЦПД
На електронні пошти українців почали надходити листи нібито від Міністерства аграрної політики та продовольства України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Мінагрополітики нібито закликає українців урізноманітнити раціон страв із доступних дикорослих трав. Згідно з повідомленням, така міра виникла через велику кількість замінованих територій України та знищення зерносховищ.
"Насправді ніяких листів з подібним змістом Міністерство аграрної політики та продовольства на пошти українців не надсилало. Подібний спам розсилається ворогом для дискредитації українських відомств. Раніше в межах російської ІПСО з дискредитації міністерств ворог поширював ідентичний спам про дефіцит ліків в Україні від МОЗ", - пише ЦПД.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 листопада.
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