Українцям шлють фейкові листи від нібито Мінагрополітики із закликом їсти дикорослі трави, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мінагрополітики нібито закликає українців урізноманітнити раціон страв із доступних дикорослих трав. Згідно з повідомленням, така міра виникла через велику кількість замінованих територій України та знищення зерносховищ.

"Насправді ніяких листів з подібним змістом Міністерство аграрної політики та продовольства на пошти українців не надсилало. Подібний спам розсилається ворогом для дискредитації українських відомств. Раніше в межах російської ІПСО з дискредитації міністерств ворог поширював ідентичний спам про дефіцит ліків в Україні від МОЗ", - пише ЦПД.