"Депортація українських чоловіків з Європи": добірка російських фейків за 23 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Наші джерела в Генштабі розповіли, що ЗСУ зазнають великих втрат в Авдіївці, через масове використання противником касетних бомб і снарядів. При цьому наша артилерія заощаджує снаряди та фактично не прикриває захисників міста".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "російські журналісти перебувають “під прицілом” київського режиму протягом багатьох років. Саме такими способами Україна намагається приховати правду про події в країні".
Дезінформація: Російський TG-канал "Милитарист" з посиланням на статтю в австрійському виданні eXXpress написав: "Триває підготовка до депортації з метою призову до ЗСУ українських чоловіків з Європи. Мобілізаційний резерв солідний, що дозволяє компенсувати втрати 2023 року. За даними Євростату, з початку "СВО" з України до ЄС виїхали 650 тис. чоловіків призовного віку".
- Мережею також ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів.
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