"Депортація українських чоловіків з Європи": добірка російських фейків за 23 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Наші джерела в Генштабі розповіли, що ЗСУ зазнають великих втрат в Авдіївці, через масове використання противником касетних бомб і снарядів. При цьому наша артилерія заощаджує снаряди та фактично не прикриває захисників міста".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "російські журналісти перебувають “під прицілом” київського режиму протягом багатьох років. Саме такими способами Україна намагається приховати правду про події в країні".

Дезінформація: Російський TG-канал "Милитарист" з посиланням на статтю в австрійському виданні eXXpress написав: "Триває підготовка до депортації з метою призову до ЗСУ українських чоловіків з Європи. Мобілізаційний резерв солідний, що дозволяє компенсувати втрати 2023 року. За даними Євростату, з початку "СВО" з України до ЄС виїхали 650 тис. чоловіків призовного віку".