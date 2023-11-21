"Залужний пропонує створити солдатів-роботів": роспропаганда підіграла заяві нардепа Шевченка
Мережею ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Головнокомандувач ЗСУ Залужний запропонував президенту України Зеленському створити армію солдатів-роботів", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на нардепа Євгена Шевченка.
Журналісти проєкту "Без брехні" пояснюють, що заява Шевченка, яку підхопили російські пропагандисти, не має нічого спільного з реальністю.
"У своїй колонці для The Economist Залужний писав про необхідність технологічного прориву в контексті повітряних потужностей, засобів радіоелектронної боротьби, мінно-вибухових технологій. Про солдатів-роботів не йшлось. Заява Шевченка – брехня, яка підіграє російським наративам і спрямована на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ", - пише SPRAVDI.
- Російські пропагандисти поширюють інформацію, що Захід нібито ділить Україну, зокрема, Рівненську область забере Італія. В Центрі стратегічних комунікацій спростували.
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