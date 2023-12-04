Ворог намагається бути вишуканішим і розумнішим: ГУР МО про реалізації ІПСО російськими спецслужбами

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Інформаційно-психологічні операції (ІПСО) російських спецслужб проводилися задовго навіть до 2014 року, а системна робота ведеться після спроб анексії Криму, вторгнення на Донбас і звичайно після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І ось орієнтовно з 1 листопада цього року ми побачили спалах реалізації ІПСО одразу за багатьма напрямками, також і акцій прямої дії, а це завжди поєднані між собою речі проти України", - зауважив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Андрій Юсов навів приклад з останніх днів, зазначивши, що вчора, 3 грудня, відбувалася акція родичів українських полонених, зокрема захисників Азовсталі. Українські громадяни, чиї рідні перебувають у російському полоні, нагадують усьому світу про необхідність повернення полонених. Це нормальна акція для демократичного суспільства. Але водночас проросійські канали починають перекручувати інформацію, мовляв, у Києві відбулася масова акція за демобілізацію, за відкликання солдат з фронту. Сьогодні, 4 грудня, родичі полонених спростували цю неприховану брехню.

"Останнім часом активізувався пошук лідерів суспільної думки, яких пробують щодо розміщення тих чи інших наративів, тобто як експертів, блогерів, дописувачів коментарів у мережах. Цього разу ворог намагається бути більш вишуканим та розумнішим, розуміючи, що проросійські публічні елементи себе вже наглухо спалили та ні у кого не викликатимуть довіри, тому пробують шукати колишніх військових, зокрема ветеранів, які були учасниками АТО чи повномасштабної війни. А також шукають проукраїнських україномовних елементів, активістів та спікерів. І далеко не завжди це робиться напряму, умовно кажучи, через ФСБ, а робиться через треті-четверті руки. Посередники навіть можуть не знати, чиє замовлення вони виконують. З усім тим, такі спроби фіксуються, протидія цим спробам так само здійснюється", - резюмував Юсов.

21 листопада Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що соцмережами ширяться панічні дописи, що для перемоги у війні нібито має загинути 29 млн українців.

Мережею також ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів.

28 листопада у мережі фіксувалося нове російське ІПСО, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками









