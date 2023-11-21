Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Наша армія звільнила 270-300 км² втративши 71 тисячу бійців вбитими", "з такими втратами доведеться загубити майже 29 млн людей", - такі дописи ширяться у фейсбуці.

Насправді станом на 10 вересня, ЗСУ дійсно звільнили приблизно 270 км². Проте у ворожій ІПСО цю територію називають "всього 1\4 одного відсотка". Хоча насправді українські воїни звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.

"Дані про те, скільки людей загинуло під час контрнаступу, взагалі вигадані, адже ця інформація – засекречена. Тож і розрахунок майбутніх жертв, необхідних для повної деокупації України, теж не має нічого спільного з реальністю", - пише SPRAVDI.

Росіяни розповсюджують подібні наративи, щоб деморалізувати українців і змусити їх скласти зброю.

"Якщо бачите подібні рекламні публікації у Facebook, запущені з порожніх сторінок, не довіряйте їм і натискайте кнопку "поскаржитися на допис", - порадили у Центрі.