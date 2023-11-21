Росіяни запустили нову ІПСО: "для перемоги у війні має загинути 29 млн українців"
Соцмережами ширяться панічні дописи, що для перемоги у війні нібито має загинути 29 млн українців
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Наша армія звільнила 270-300 км² втративши 71 тисячу бійців вбитими", "з такими втратами доведеться загубити майже 29 млн людей", - такі дописи ширяться у фейсбуці.
Насправді станом на 10 вересня, ЗСУ дійсно звільнили приблизно 270 км². Проте у ворожій ІПСО цю територію називають "всього 1\4 одного відсотка". Хоча насправді українські воїни звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.
"Дані про те, скільки людей загинуло під час контрнаступу, взагалі вигадані, адже ця інформація – засекречена. Тож і розрахунок майбутніх жертв, необхідних для повної деокупації України, теж не має нічого спільного з реальністю", - пише SPRAVDI.
Росіяни розповсюджують подібні наративи, щоб деморалізувати українців і змусити їх скласти зброю.
"Якщо бачите подібні рекламні публікації у Facebook, запущені з порожніх сторінок, не довіряйте їм і натискайте кнопку "поскаржитися на допис", - порадили у Центрі.
- Мережею також ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів.
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