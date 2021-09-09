Міськрада Кривого Рогу звернулась до парламенту щодо призначення нових виборів мера

Про це повідомила пресслужба органу самоврядування.

"Звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина", - йдеться у зверненні, підписаному в.о. мера Юрієм Вілкулом.

Вілкул заявив, що до виборів виконуватиме обов'язки міського голови .

У міськраді вважають, що вибори Рада може призначити на березень 2022 року.