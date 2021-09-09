Міськрада Кривого Рогу звернулась до парламенту щодо призначення нових виборів мера
Міська рада Кривого Рогу звернулася до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори міського голови
Про це повідомила пресслужба органу самоврядування.
"Звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина", - йдеться у зверненні, підписаному в.о. мера Юрієм Вілкулом.
Вілкул заявив, що до виборів виконуватиме обов'язки міського голови .
У міськраді вважають, що вибори Рада може призначити на березень 2022 року.
- Нагадаємо, у селі Вільне під Кривим Рогом 15 серпня виявили тіло криворізького міського голови Костянтина Павлова.
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- У Нацполіції заявили, що основними версіями смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова вважають самогубство чи доведення до нього.
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