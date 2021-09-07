Смерть мера Кривого Рогу: поліція визначила самогубство основною версією

Про це повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, передає Радіо Свобода.



Слідчі виключили версію про навмисного вбивства або інсценування самогубства.



"Головне слідче управління розглядає основними версіями самогубство, вчинене з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям Павлова і його перебуванням на посаді мера. Також не відкидається версія доведення до самогубства", – сказав Батюк.

За його словами, слідчі провели експертизи, згідно з якими, смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням серця, легень і ребер, постріл був здійснений із близької відстані.



Експертиза не встановила наявності в крові мера алкогольних або наркотичних речовин.

Батюк додав, що у справ за фактом загибелі Павлова допитали понад 180 людей.

У Нацполіції додали, що 7 вересня відбулися обшуки в рамках вивчення версій смерті, в осіб, "які можуть володіти інформацією про мотиви" вчинення Павловим самогубства або ж про доведення його до самогубства.