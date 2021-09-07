Поліція провела обшуки у в. о. мера Кривого Рогу Вілкула

Про це повідомляє видання "Первый городской".



Головне слідче управління Нацполіції також провели обшуки у його заступників - Євгена Удода та Олександра Катріченка і в депутатки міської ради Вікторії Третяк.



Видання додало, що вилучили телефони та комп'ютери.

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