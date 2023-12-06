"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Колаборант з РФ М. Шихалієв заявив: "Ми зараз спостерігаємо боротьбу американської та британської агентури в Україні, які шукають "крайнього" за провал у війні проти РФ. Насправді ж Захід від самого початку планував програш України, але йому треба було переозброїтися, запустити ВПК і заробити великі гроші для підготовки нових битв – з Іраном, РФ і Китаєм".

Маніпуляція: Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Росія зберігає готовність до переговорів щодо врегулювання в Україні, їх перервали українці".

Дезінформація: Російський TG-канал "Украина.ру" написав: "Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки. Учора нацисти провели останній відчайдушний рейд Авдіївкою і вивезли з міста 12-річного хлопчика, якого батьки чотири місяці ховали від евакуації".