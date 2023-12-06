"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Колаборант з РФ М. Шихалієв заявив: "Ми зараз спостерігаємо боротьбу американської та британської агентури в Україні, які шукають "крайнього" за провал у війні проти РФ. Насправді ж Захід від самого початку планував програш України, але йому треба було переозброїтися, запустити ВПК і заробити великі гроші для підготовки нових битв – з Іраном, РФ і Китаєм".
Маніпуляція: Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Росія зберігає готовність до переговорів щодо врегулювання в Україні, їх перервали українці".
Дезінформація: Російський TG-канал "Украина.ру" написав: "Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки. Учора нацисти провели останній відчайдушний рейд Авдіївкою і вивезли з міста 12-річного хлопчика, якого батьки чотири місяці ховали від евакуації".
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
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