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"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня

6 грудня, 2023 середа
00:22
Війна з Росією Авдіївка

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Колаборант з РФ М. Шихалієв заявив: "Ми зараз спостерігаємо боротьбу американської та британської агентури в Україні, які шукають "крайнього" за провал у війні проти РФ. Насправді ж Захід від самого початку планував програш України, але йому треба було переозброїтися, запустити ВПК і заробити великі гроші для підготовки нових битв – з Іраном, РФ і Китаєм".

Маніпуляція: Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Росія зберігає готовність до переговорів щодо врегулювання в Україні, їх перервали українці".

Дезінформація: Російський TG-канал "Украина.ру" написав: "Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки. Учора нацисти провели останній відчайдушний рейд Авдіївкою і вивезли з міста 12-річного хлопчика, якого батьки чотири місяці ховали від евакуації".

  • Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Донеччина
фейк
Авдіївка
пропаганда
російські фейки
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