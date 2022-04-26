Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження, - речник голови Одеської ОВА
На Одещині пошкоджено міст із Білгород-Дністровського району, який веде до Одеси
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Інформацію про те, що це за міст та що трапилося не розголошують з метою безпеки", - зазначили в Білгород-Дністровській міськраді.
Як повідомляє Суспільне з посиланянм на ОК "Південь", по Одещині нанесено ракетний удар.
"Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", – сказали в ОК "Південь"
- Нагадаємо, на Одещині російські окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та продовжують вести обстріл інших областей із акваторії Чорного моря
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