Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження, - речник голови Одеської ОВА

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Інформацію про те, що це за міст та що трапилося не розголошують з метою безпеки", - зазначили в Білгород-Дністровській міськраді.



Як повідомляє Суспільне з посиланянм на ОК "Південь", по Одещині нанесено ракетний удар.



"Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", – сказали в ОК "Південь"

Нагадаємо, на Одещині російські окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та продовжують вести обстріл інших областей із акваторії Чорного моря

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb