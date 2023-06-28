Міста та їхні герої: у Києві відбудеться прем’єра документалки про героїзм українського народу
3 липня у столиці пройде прем’єрний показ документального фільму "Міста та їхні герої" про мужність українського народу
Про це інформує Українська Кіноакадемія.
Проєкт "Міста та їхні герої" показує героїзм українського народу в різних містах, постраждалих від російського вторгнення. Було обрано героя для кожного з шести українських міст, які постраждали від російської агресії. Це Харків, Миколаїв, Чернігів, Охтирка, Баштанка та Іванків – міста, де живуть герої фільму про місто.
Повідомляється, що кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців.
Режисери стрічок - Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.
Прем’єра фільму "Міста та їхні герої" відбудеться у Києві 3 липня о 18:30 в кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, (Спортивна площа, 1а, 7 поверх).
Вхід вільний, за обов'язковою попередньою реєстрацією.
Ще однією частиною проєкту є тематична фотовиставка на Софійській площі, де можна побачити міста та їхніх жителів. Це роботи українських фотографів, серед них Владислав Содель, Валентин Кузан, Арсеній Герасименко, Роман Пашковський, Олег Тоцький, Ігор Тишенко. Фотовиставка триватиме до 12 липня.
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