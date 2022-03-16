Місто Сарни на Рівненщині обстріляли ракетами, – міський голова

Про це повідомив мер Руслан Серпенінов у Facebook.



Він написав про ракетну атаку і додав, що попередньо без жертв. Подробиць посадовець не розголошує.



Наразі на місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо, російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя. Є 5 поранених, у тому числі одна дитина.

16 березня також окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Крім Драмтеатру, у Маріуполі росіяни розбомбили басейн Нептун, – голова ОВА.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на бомбардування – росіяни знали, що це цивільне укриття.

У російському міноборони звинуватили батальйон Азов у бомбардуванні Маріупольського драмтеатру.

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