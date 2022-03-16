Місто Сарни на Рівненщині обстріляли ракетами, – міський голова
У місті Сарни, що за 90 кілометрів на північ від Рівного, пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив мер Руслан Серпенінов у Facebook.
Він написав про ракетну атаку і додав, що попередньо без жертв. Подробиць посадовець не розголошує.
Наразі на місцях працюють відповідні служби.
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