Митниця попереджає про черги на кордонах з Польщею та Румунією
На в’їзд в Україну найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець”, “Ягодин” і “Рава-Руська” на польскому кордоні
Про це повідомила Державна митна служба України в телеграм.
За її даними, найбільш завантажені на в'їзд в Україну станом на 10 липня пункти пропуску на польскому кордоні.
Зокрема, на кордоні з Польщею у пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ” очікують по 400 вантажних авто на в‘їзд і виїзд до України, “Краківець-Корчова” - 660 вантажівок на в‘їзд і 60 – на виїзд, “Рава-Руська-Гребенне” - 550 вантажівок на в'їзд і 150 - на виїзд, “Устилуг - Зосін” - 100 легкових і вантажних авто на в'їзд і 20 – на виїзд, “Шегині-Медика” - 170 вантажівок і 80 легкових на в'їзд, 150 вантажівок на виїзд.
На кордоні з Румунією наразі завантажені у на в'їзд та виїзд пункти пропуску "Порубне - Сірет” (понад 200 вантажівок очікують у черзі в обидва боки), а також “Орлівка - Ісакча” (250 вантажівок на в'їзд і 350 - на виїзд).
Крім того, близько сотні вантажівок очікує у черзі на виїзд з України на кордоні з Угорщиною, а саме - на пункті пропуску "Тиса-Захонь".
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