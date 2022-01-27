Митрополит Епіфаній одужав від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.



"Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі", - зазначили у ПЦУ.



Предстоятель ПЦУ подякував усім, "хто турбувався про його здоров‘я, підносив за нього свої молитви та хто висловив йому добрі побажання швидкого одужання".

Нагадаємо, 15 січня предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус.