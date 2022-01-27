Митрополит Епіфаній одужав від COVID-19
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від COVID-19
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі", - зазначили у ПЦУ.
Предстоятель ПЦУ подякував усім, "хто турбувався про його здоров‘я, підносив за нього свої молитви та хто висловив йому добрі побажання швидкого одужання".
- Нагадаємо, 15 січня предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус.
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