Митрополит Епіфаній освятив оновлені хрести на бані собору Софії Київської
Митрополит Православної церкви України Епіфаній 7 грудня на території Софії Київської звершив освячення 5 оновлених хрестів на бані собору
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Востаннє хрести собору повноцінно реставрувалися багато десятиліть тому. Тому їх оновлення – потрібна і важлива справа, наголосив Митрополит Епіфаній, оскільки Софія Київська є частиною нашої української ідентичності.
"Навіть під час випробувань війною ми повинні зберігати цю унікальну древню українську святиню. Адже вона відіграла і продовжує відігравати важливу роль в історії нашої держави і нашої помісної автокефальної Української Православної Церкви. До того ж незабаром ми будемо відзначати вже п'яту річницю з часу проведення історичного Об’єднавчого Собору в стінах цієї святині", – нагадав Предстоятель.
У повідомленні йдеться, що 100-кілограмові хрести були оновлені за кошти благодійників та меценатів.
Блаженнійший Митрополит Епіфаній відзначив високою церковною нагородою Орденом святого великомученика Юрія Переможця мецената Юрія Соколова, а також Предстоятель відзначив майстрів, які виготовили хрести.
Роботи з монтажу освячених нових хрестів будуть проведені працівниками заповідника найближчим часом.
- Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.
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