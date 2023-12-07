Митрополит Епіфаній освятив оновлені хрести на бані собору Софії Київської

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Востаннє хрести собору повноцінно реставрувалися багато десятиліть тому. Тому їх оновлення – потрібна і важлива справа, наголосив Митрополит Епіфаній, оскільки Софія Київська є частиною нашої української ідентичності.

"Навіть під час випробувань війною ми повинні зберігати цю унікальну древню українську святиню. Адже вона відіграла і продовжує відігравати важливу роль в історії нашої держави і нашої помісної автокефальної Української Православної Церкви. До того ж незабаром ми будемо відзначати вже п'яту річницю з часу проведення історичного Об’єднавчого Собору в стінах цієї святині", – нагадав Предстоятель.

У повідомленні йдеться, що 100-кілограмові хрести були оновлені за кошти благодійників та меценатів.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній відзначив високою церковною нагородою Орденом святого великомученика Юрія Переможця мецената Юрія Соколова, а також Предстоятель відзначив майстрів, які виготовили хрести.

Роботи з монтажу освячених нових хрестів будуть проведені працівниками заповідника найближчим часом.