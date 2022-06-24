Між Україною та Молдовою збираються відновити залізничне сполучення

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Молдови.

З осені відновиться рух поїздів для вантажних перевезень на ділянці залізниці Березино – Бессарабка.



"Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) – Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.



Через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та до країн ЄС.

25 лютого повідомлялось, що між Україною і Молдовою тимчасово припиняється залізничне сполучення.

Чеський перевізник RegioJet від 11 червня запустив регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

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