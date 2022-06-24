Між Україною та Молдовою збираються відновити залізничне сполучення
Восени між Україною та Молдовою планують відновити залізничне сполучення
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Молдови.
З осені відновиться рух поїздів для вантажних перевезень на ділянці залізниці Березино – Бессарабка.
"Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) – Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.
Через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та до країн ЄС.
25 лютого повідомлялось, що між Україною і Молдовою тимчасово припиняється залізничне сполучення.
- Чеський перевізник RegioJet від 11 червня запустив регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.
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