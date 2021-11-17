Міжнародна асоціація легкої атлетики знову відсторонила Росію від змагань
Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій знову продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики
Про це повідомляє офіційний сайт World Athletics.
Російських легкоатлетів позбавили членства в Міжнародній федерації у листопаді 2015 року через антидопінгові порушення. Відтоді санкції застосовувалися понад 15 разів.
Рада World Athletics рекомендувала продовжити відсторонення російських спортсменів до виконання усіх умов щодо реабілітації. Рекомендація вчергове була схвалена.
Російські легкоатлети мають право виступати на міжнародних змаганнях, але лише після отримання нейтрального статусу від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.
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