Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Воллеса.

"Ризику (закінчення західних постачань зброї Україні, - ред.) немає, тому що на відміну від Росії, яка вже ізолювала себе, і ми бачили це вчора на голосуванні в ООН, їм потрібний ланцюг постачань. Більша частина ланцюгів забезпечення зброєю знаходилася не в Росії. Вони доставлялися з усього світу, в тому числі з Європи, зокрема, дійсно, навіть з України. Частина їхнього ланцюга постачань була в Україні", - сказав він.

Воллес пояснив, що між союзниками на Заході діють процеси закупівель, які, за його словами, гарантуватимуть, що міжнародна спільнота зможе продовжувати озброювати Україну на роки вперед.

Тому західні країни мають можливість створювати нові ланцюги забезпечення зброєю, а Росія - ні, оскільки вона ізольована майже від усього світу. За словами міністра, він не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Пізніше його слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

13 жовтня ЗМІ повідомили, що уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS та ще 18 гаубиць.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb