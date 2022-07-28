Міжнародні організації виплатили українцям вже понад 10 млрд грн грошової допомоги через війну, - Розенко

Про це розповів у ефірі Еспресо віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.

"Ми тиждень тому розпочали виплату вимушеним переселенцям та малозахищеним верствам населення і перші кошти на їхні рахунки вже надійшли. Це спільна програма Міжнародного комітету Червоного Хреста, ЧХ України і уряду. Якщо, в цілому взяти, лише грошової допомоги від міжнародних організацій українцям вже за цей час виплачено понад 10 млрд грн", - сказав він.

Розенко пояснив, що це гроші донорів і різноманітні програми, які допомагають українцям саме коштами.

"10 млрд грн - це лише готівкові кошти, не включаючи гуманітарну допомогу. На отримання цієї допомоги можна записатися через ресурс "Єдопомога". З іншого боку, люди, будьте обережні, навколо цих програм є шахрайські схеми - дзвонять аферисти та вимагають персональні дані громадян, паспорти, номери карток і коди. Ні в якому разі нікому цього давати не можна. Можна також звернутися в управління соцзахисту за місцем проживання, щоб оформити допомогу", - підсумував він.