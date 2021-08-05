Міжнародні резерви України у липні зросли до майже $29 млрд
Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% та склали $28,95 млрд в еквіваленті
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $28,95 млрд в еквіваленті. У липні вони зросли на 2,1% насамперед завдяки дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку.
Зазначається, що валютні надходження на користь уряду впродовж липня склали $665,8 млн, зокрема $525,8 млн - від додаткового випуску єврооблігацій, а $140 млн - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Водночас, за даними НБУ, на обслуговування та погашення державного боргу в липні було спрямовано $416,9 млн в еквіваленті, з яких $368,9 млн - на обслуговування та погашення ОВДП, решта коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.
У пресслужбі додали, що в окремі дні переважно в другій половині місяця пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала над попитом, зокрема через активізацію продажу валюти окремими приватними та державними компаніями. Це дозволило регулятору поповнити резерви на $188 млн. Операції з продажу валюти регулятор не проводив.
Крім того, додали в НБУ, вартість фінансових інструментів унаслідок їх переоцінки через зміну ринкової вартості та курстів валют зросла на $156,5 млн в еквіваленті.
У пресслужбі зауважили, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й НБУ.
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