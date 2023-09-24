Міжнародні змагання зі скелетону та бобслею зимового сезону 2023/2024 пройдуть без росіян
Російських спортсменів не допустять до міжнародних змагань зі скелетону та бобслею у зимовому сезоні 2023/2024
Про це написав президент Всеукраїнської федерації з бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.
Таке рішення було прийняте під час конгресу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
"І, нарешті, найголовніша новина для всіх українців - росіян не буде на міжнародних змаганнях зі скелетону та бобслею у сезоні 2023/2024! Ми провели титанічну роботу минулого року, цілий рік продовжували цю роботу і тепер маємо гарний результат. Вітаю всіх зі святом спорту, в якому не буде місця російській пропаганді", - пише він.
Гераскевич також поділився, що учасники Конгресу запропонували українській команді участь у різноманітних програмах своїх країн з допомоги Україні. Окрім того, він розповів про плани щодо майбутнього спортивного проєкту, мета якого - допомогти дітям реабілітуватися від пережитих жахів війни.
"Надзвичайну увагу колег привернув наш проєкт, який ми розпочали втілювати у життя минулого року. Мова йде про українських дітей, котрі пережили та переживають жахи війни. Ми наразі маємо команду з таких дітей і робимо все можливе, щоб вони змогли реалізувати себе в спорті та взяти участь в Зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 та 2028 років", - додав Гераскевич.
- Окрім того, російські спортсмени не зможуть взяти участь в Азійських іграх 2023 року у Китаї – вони не отримали запрошення і не зможуть кваліфікуватись на Олімпіаду.
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