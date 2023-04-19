Міжнародний Центр із розслідування злочину РФ проти України має запрацювати до кінця червня, - ЄС
В ЄС сподіваються на відкриття міжнародного Центру з розслідування злочину агресії РФ проти України до кінця червня
Про це заявила на засіданні Європарламенту міністр із європейських справ головуючої в ЄС Швеції Джессіка Росвалл, передає Укрінформ.
"Боротьба проти безкарності не може покладатися лише на Міжнародний кримінальний суд. Обговорення щодо створення механізму з покарання злочину агресії активно просувається вперед. Міжнародний Центр з розслідування злочину агресії рф у Гаазі, який буде підтриманий Євроюстом, є важливим першим кроком до притягнення (винних) до відповідальності за злочин агресії. Ми сподіваємося відрити цей центр до кінця червня", - сказала Росвалл.
Представниця головування Швеції нагадала про щонайменше 700 українських дітей, які стали жертвами воєнного злочину РФ, і наголосила, що Рада ЄС рішуче налаштована забезпечити повну відповідальність за найстрашніші злочини, пов'язані з агресією РФ проти України.
"Рада ЄС наголошує, що Росія повинна негайно організувати безпечне повернення українців, які були насильницьким шляхом перевезені або депортовані в Росію, особливо – дітей", – сказала Росвалл.
Європейська чиновниця нагадала, що у березні Рада ЄС взяла до уваги ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна та російську "уповноважену з прав дитини" Марію Львову-Бєлову, виданий у зв'язку з їхньою причетністю до депортації українських дітей.
Представниця головування Швеції зазначила, що Рада ЄС також підтримала інші зусилля з розслідування тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні під час агресії РФ. Так, владою України і установами країн-членів ЄС, було створено спільну команду розслідувачів та нову базу даних доказів міжнародних злочинів.
"Шведське головування в ЄС буде продовжувати співпрацювати з Єврокомісією на всіх рівнях та координувати діяльність із забезпечення відповідальності за злочини, що були скоєні в Україні", – наголосила Росвалл.
- Раніше віце-президентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.
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