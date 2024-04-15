"Бронювання працює неефективно": у Метінвесті заявили, що кожен шостий працівник – мобілізований

Про це заявила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи компаній "Метінвест" Тетяна Петрук.

За її словами, жінки не можуть замінити чоловіків на важкій фізичній роботі.

"Бронювання працює неефективно, тому що не може на підприємстві кожен шостий бути мобілізованим. Що далі? Хто буде працювати? Потрібно робити аналіз економічної доцільності, ефективності, враховувати, скільки підприємство сплачує податків, як допомагає країні та ЗСУ, скільки створює робочих місць, у якому регіоні розташоване", - сказала Петрук.

"Не можна дивитися просто на чисельність і надавати якийсь відсоток. Ми наразі можемо забронювати лише 50% працівників. Практично на всіх підприємствах ми вибрали цю квоту. Проблему треба вирішувати комплексно, брати до уваги специфіку галузі. На нашому підприємстві не можуть працювати суто жінки, бо це гірничо-металургійна промисловість", - додала вона.

Представниця компанії наголосила, що на сервісних підприємствах може залишатися 50% заброньованих, але на виробничих підприємствах цей відсоток має бути вищим. Для розв'язання цього питання має бути налагоджено діалог між владою та бізнесом.

Також Петрук поскаржилася, що компанії важко набирати нових співробітників, адже чоловіки наразі обирають тіньову зайнятість через необхідність оновлення даних у ТЦК при офіційному працевлаштуванні.

"Усе через можливість бути мобілізованим ще на етапі працевлаштування, бо немає можливості для добронювання співробітників компаніями за межами заявок раз на пів року", - сказала вона.

Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.

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