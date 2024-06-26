Є соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років, - правозахисниця Денісова
Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова закликала нардепів підтримати законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№11379)
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Є багато питань до трьох категорій хлопців, які до 25 років є військовозобов'язаними. Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі, - будуть мобілізовані, якщо немає підстав на відстрочку. Військовозобов'язаними є хлопці, які відслужили строкову службу. Але є питання відносно тих, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними за Законом про військову службу. Їм потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки", - повідомила Денісова.
За її словами, в цьому є соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не має військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші можуть.
"Зараз у Верховній Раді групою народних депутатів зареєстровано законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 р. Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. Прошу нардепів підтримати законопроєкт (№11379). По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних", - резюмувала Денісова.
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25 червня у Міноборони не підтримали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Хоча перед цим заявили про схвалення.
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