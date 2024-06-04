Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, що робити, якщо вас затримали представники ТЦК

Адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання Актум Олена Хоменко в ефірі Еспресо пояснила, хто має право перевіряти документи та що робити військовозобов’язаному в разі затримання.

"Кожен чоловік із 18 травня зобов'язаний мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу уповноважених державних органів. Це у нас представники районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), представники Національної поліції, а також Державної прикордонної служби України", - сказала вона.

"Варто зазначити, що перш за все представники уповноважених державних органів зобов'язані пред'явити своє службове посвідчення для перевірки, а також витяги з наказів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – додала адвокатка.

Олена Хоменко наголосила, що за відсутності службових посвідчень військовозобов’язаний має право відмовитися показувати документи.

Чи мають право представники ТЦК затримувати військовозобов’язаного

Станом на зараз уповноважені органи можуть перевіряти лише фізичну наявність цих військово-облікових документів і наявність або відсутність громадянина в базах розшуку Армор або Оберіг.

Однак із 17 липня у чоловіків почнуть перевіряти також наявність оновлених даних, дійсність qr-кодів, а також наявність при собі витягів із реєстрів, що підтверджують оновлення даних.

За відсутності котрогось із цих документів чоловіка можуть затримати.

"Проте здійснити затримання і доставлення до ТЦК можуть лише представники Національної поліції. Відсутність представників Національної поліції не дає підстави представникам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримувати та доставляти. Вони зобов'язані викликати представників поліції", – наголосила адвокатка.

Що робити, якщо вас затримали

За словами Олени Хоменко, людині варто передусім запитати у представника Національної поліції, чи її затримано. Якщо так, слід наполягати на складенні протоколу адміністративного затримання й контролювати чіткість його заповнення і час.

"Фактично затримання може бути здійснене лише на 3 години. Перевищення допустимих часових меж є підставою для визнання такого затримання незаконним", - пояснила адвокатка.

За її словами, за недотримання оновленого мобілізаційного законодавства передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність наступатиме після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або після ігнорування необхідності оновлення військово-облікових даних і відсутності відповідних документів.

Водночас у разі затримання людина повинна пам’ятати, що має право на захист, а саме зв'язатись із роботодавцем, із родичами, а також зі своїм адвокатом чи уповноваженим представником.