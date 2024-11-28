Як діяти у випадку застосування сили працівниками ТЦК: пояснення адвокатки

Про те, що мають право робити працівники ТЦК, а чого не мають, в ефірі Еспресо розповіла адвокатка з військового та кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Тетяна Лебєдєва.

Чи мають право представники ТЦК застосовувати зброю або фізичну силу під час виконання своїх обов'язків

"Однозначно не мають права застосовувати ні зброю, ні фізичну силу. Зброю та силу в нас мають право застосовувати винятково працівники поліції при виконанні своїх службових повноважень. Працівники ТЦК в нас мають право перевіряти військово-облікові документи", – наголосила адвокатка.

При цьому вона нагадала, що досить часто працівники ТЦК силоміць "пакують" людей у буси, тобто де-факто відбувається незаконне затримання ТЦК.

"Є випадки, коли вони взагалі рвуть оригінали документів. Тобто відбувається повне свавілля або перевищення службових повноважень", - зазначила Тетяна Лебєдєва.

За її словами, Міноборони мляво реагує на ситуації, коли співробітники ТЦК застосовують силу до військовозобов’язаних. Натомість суспільство хоче бачити, чи притягнуто до відповідальності особу, яка перевищила свої повноваження.

"Система на сьогодні працює дуже повільно. Тобто вона реагує на ситуацію, але дуже повільно. На законодавчому рівні прописані механізми, яким чином мала б відбуватися мобілізація, але виписано це, на жаль, не до кінця. Тобто є постанова №560, яка передбачає чіткий перелік документів, які потрібні для відстрочки. От так само має бути прописано, яким чином повинна відбуватися мобілізація. Коли людині вручили повістку, що має відбуватися далі? Що має право робити працівник ТЦК, а чого не має?" – сказала адвокатка.

Як законно захиститися від таких дій ТЦК

За словами Тетяни Лебєдєвої, у випадках перевищення працівниками центрів комплектації своїх службових повноважень потрібно звертатися до правоохоронних органів.

При цьому треба викликати не поліцію за номером 102, а саме слідчо-оперативну групу.

"Тому що слідчо-оперативна група має право реагувати на незаконні дії працівників ТЦК. Вони мають право заходити на територію ТЦК", - пояснила адвокатка.

При цьому вона зазначила, що до порушень прав людини вдаються не тільки працівники ТЦК, а й члени ВЛК. У таких випадках правниця рекомендує користуватись супроводом адвоката в ТЦК, а також обов’язково звертатися до правоохоронних органів, домагатися внесення даних у Єдиний державний реєстр досудових розслідувань і відкриття кримінальних справ, аби притягнути порушників до відповідальності.

Чи здатне змінити ситуацію переформатування ТЦК

На переконання адвокатки, потрібна не зміна назви органа, а зміна підходів до роботи цієї структури.

"Відбувається не зміна системи, не внесення якихось конкретних змін на законодавчому рівні, до законів або підзаконних актів, а відбувається просто зміна назви. Тобто був військкомат, потім був ТЦК, зараз буде щось інше. Необхідно змінювати саме систему на законодавчому рівні. Тобто потрібно ухвалювати щось дієве для того, щоб ця система запрацювала", – резюмувала Тетяна Лебєдєва.