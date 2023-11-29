"Мобілізація 86-річної жінки з Бахмута": росіяни запустили новий фейк про Україну
Відеоролик, де розповідається про мобілізацію 86-річної медикині через її Бахмутську прописку, є фейковим
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся. Дівчина зазначає, що повістку вручили через те, що жінка з Донеччини", - йдеться у фейковому відео.
Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. У 2016 році ця в/ч була під шефством Сєвєродонецької РДА. З початком повномасштабної війни до цієї частини закликали вступати в Сили ТрО. Місцем дислокації було зазначено Рубіжне.
Важливо, що героїня фейкового відео була з Бахмута, а це Донецька область. Вона не могла перебувати в запасі частини в Луганській області й тепер викликатися туди. У повістці, яку принесли 86-річній жінці, вказано військово-облікову спеціальність 100915 – "стрілець", хоча вона нібито є медиком.
- Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України псевдоволонтерів для імітації молодіжних рухів: їх залучають до мітингів та пропаганди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе