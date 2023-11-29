"Мобілізація 86-річної жінки з Бахмута": росіяни запустили новий фейк про Україну

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся. Дівчина зазначає, що повістку вручили через те, що жінка з Донеччини", - йдеться у фейковому відео.

Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. У 2016 році ця в/ч була під шефством Сєвєродонецької РДА. З початком повномасштабної війни до цієї частини закликали вступати в Сили ТрО. Місцем дислокації було зазначено Рубіжне.

Важливо, що героїня фейкового відео була з Бахмута, а це Донецька область. Вона не могла перебувати в запасі частини в Луганській області й тепер викликатися туди. У повістці, яку принесли 86-річній жінці, вказано військово-облікову спеціальність 100915 – "стрілець", хоча вона нібито є медиком.