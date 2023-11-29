РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив
Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України псевдоволонтерів для імітації молодіжних рухів: їх залучають до мітингів та пропаганди
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти продовжують імітувати суспільне життя на ТОТ, а також підтримку окупації з боку місцевих. Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з "рух перших", - йдеться у повідомленні.
Так звані волонтери залучені до організації постановних мітингів, пропаганди місцевих жителів. Зокрема псевдоучасники молодіжного руху проводять уроки в українських школах, де насаджують дітям російську пропаганду. Також "волонтерів" залучають до лікування окупантів.
"Центр національного спротиву зауважує що кожен пропагандист понесе відповідальність за злочини проти українського народу", - наголосили в ЦНС.
- Раніше до шкіл у тимчасово окупованому Сорокиному Луганської області росіяни завезли нових вчителів російської мови та літератури: на ТОТ існує дефіцит педагогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе