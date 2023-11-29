Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив

РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив

29 листопада, 2023 середа
11:49
Війна з Росією На фото: Центри превдонавчання на ТОТ

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України псевдоволонтерів для імітації молодіжних рухів: їх залучають до мітингів та пропаганди

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують імітувати суспільне життя на ТОТ, а також підтримку окупації з боку місцевих. Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з "рух перших", - йдеться у повідомленні. 

Так звані волонтери залучені до організації постановних мітингів, пропаганди місцевих жителів. Зокрема псевдоучасники молодіжного руху проводять уроки в українських школах, де насаджують дітям російську пропаганду. Також "волонтерів" залучають до лікування окупантів. 

"Центр національного спротиву зауважує що кожен пропагандист понесе відповідальність за злочини проти українського народу", - наголосили в ЦНС. 

  • Раніше до шкіл у тимчасово окупованому Сорокиному Луганської області росіяни завезли нових вчителів російської мови та літератури: на ТОТ існує дефіцит педагогів. 
Суспільство
російська армія
окуповані території
окупанти
фейк
пропаганда
Читайте також:
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
28 листопада, 2023 вiвторок
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
обстріл, ППО
29 листопада, 2023 середа
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
12:39
Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
12:30
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
12:20
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна
12:18
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Міненерго розповіли про стан працівників шахти в Торецьку, поранених унаслідок атаки РФ 28 листопада
12:13
Координаційний штаб
Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада
12:06
Російський газ
Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times
12:03
OPINION
Сергій Таран
Переворот у європейській системі безпеки
12:01
Електроенергія
В Україні вийшов з ремонту один із блоків ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 29 листопада
11:56
Ексклюзив
Мар'яна Безугла
Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко
11:45
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Розпочалося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС: головні теми
11:35
Ексклюзив
Маріанна Буданова
Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
11:15
Сергій Бочковський
Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський
11:05
Ексклюзив
ппо
Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець
11:04
Бустерна доза
ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне
10:56
На фото: військові
Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка
10:52
В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів
10:47
Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації
10:26
вимкнення електроенергії
Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар і євро
10:24
Атака будівлі окупантів
На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників
10:19
Microsoft випустила "потворний" светр з шпалерами Windows XP
"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP
10:13
Публікував роботу ППО
Публікував у TikTok роботу ППО в Одесі: СБУ затримала підозрюваного
10:13
Сергій Рябков
"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО
10:01
Москва_Кремль
Росіяни планують взимку вивезти 10 тис. дітей з ТОТ до Москви на ВДНГ, - Луганська ОВА
09:59
Ілюстративне фото
В Японії розбився військовий літак США: на борту перебували 8 людей
09:50
OPINION
Микола Княжицький
На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
09:40
Ексклюзив
втрати окупантів
Ворог зазнає до 95% втрат у штурмах, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
09:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях
09:31
Зеленський
Politico назвало Зеленського мрійником року в рейтингу найвпливовіших людей Європи
09:31
Ексклюзив
Приморськ
На Запоріжжі росіянам бракує колаборантів на адмінпосадах, місцеві відмовляються співпрацювати, - депутат облради Ашурбеков
09:31
Оновлено
Сергій Лабазюк
Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу у 40,2 млн грн, - ЗМІ
09:05
Після обвалу тунелю в районі Уттаркаші в індійському штаті Уттаракханд 13 листопада 2023
Провели 17 днів у обваленому тунелі: в Індії з-під землі евакуювали 41 робітника
08:46
Ексклюзив
Андрій Одарченко
"Тупість із нахабністю": депутат Харківської райради Ткачук про спробу хабаря нардепа Одарченка Найєму
08:45
сніг
На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду
08:21
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі РФ утримує два ракетоносії з загальним залпом до 8 "калібрів"
08:17
Японія
РФ пропустить всесвітню техновиставку World Expo 2025 у Японії, де її не чекають через війну з Україною
08:07
OPINION
Ольга Лень
Ухилянти — це ядерний електорат "Слуг"
08:05
OPINION
Володимир Гевко
Україна у пропагандистському дзеркалі Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV