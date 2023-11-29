РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують імітувати суспільне життя на ТОТ, а також підтримку окупації з боку місцевих. Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з "рух перших", - йдеться у повідомленні.

Так звані волонтери залучені до організації постановних мітингів, пропаганди місцевих жителів. Зокрема псевдоучасники молодіжного руху проводять уроки в українських школах, де насаджують дітям російську пропаганду. Також "волонтерів" залучають до лікування окупантів.

"Центр національного спротиву зауважує що кожен пропагандист понесе відповідальність за злочини проти українського народу", - наголосили в ЦНС.