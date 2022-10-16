Армія – це трохи складніше, ніж просто мобілізувати людей і роздати їм зброю.

Найкраща армія та, де солдати мають спільну мету. У ЗСУ така мета є: захистити своїх батьків від вбивства, жінок і дітей від зґвалтувань. Це потужна мотивувальна мета.

Армія найманців не така ефективна. Стояти на смерть ніхто не буде, але там професіонали з високим рівнем бойової підготовки й професійним розумінням важливості групової взаємодії для виживання. Тому Вагнер боєздатний і небезпечний.

Стратегія московитів мобілізувати зеків, алкашів, бомжів, безробітних і випадкових людей коло метро робить з армії Росії армію обізян з гранатами

Зовсім інше — армія мобілізованих на загарбницькій війні. Замість спільної мети захистити свої сім'ї, єдина справжня мета мобілізованих – індивідуальне виживання. Зібрані з усього світу мобілізовані чужі одне одному. А стратегія московитів мобілізувати зеків, алкашів, бомжів, безробітних і випадкових людей коло метро робить з армії Росії армію обізян з гранатами.

Розстріл на Білгородському полігоні не випадок, а закономірність. Це просто найгучніша новина. Ми просто не знаємо, скількох мобілізованих колеги по тихому забили до смерті в казармах, зґвалтували, зробили інвалідами, піддають психологічним і фізичним тортурам просто зараз.

Чи будуть ці травмовані потєряшки ефективними в бою? Ні. Вони будуть думати не про бойові задачі, а як сховатися, щоб вижити. Мобілізовані будуть здаватися пачками. Тікатимуть зі зброєю. Стрілятимуть своїх. Повернуться на Росію і продовжать вбивати цивільних.

Саме тому мобілізація для загарбницької війни – крайній крок. Саме тому її так не хотів Путін. Саме тому мобілізація зламає Росію і не дасть можливості довго продовжувати війну.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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