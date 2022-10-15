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Головна війна з Росією На полігоні у Бєлгородській області РФ "мобіки" відкрили вогонь на ураження: 11 вбитих, 15 поранених, - росЗМІ

На полігоні у Бєлгородській області РФ "мобіки" відкрили вогонь на ураження: 11 вбитих, 15 поранених, - росЗМІ

15 жовтня, 2022 субота
22:37
війна з Росією Мобілізовані в РФ

На військовому полігоні Західного військового округу ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії у суботу, 15 жовтня 2022 року, двоє мобілізованих відкрили вогонь по присутніх на занятті з вогневої підготовки

Про це інформують російські державні та недержавні медіа.

"Через НП у Бєлгородській області 11 людей вбито, ще 15 поранено та доправлено до лікарень. Вогонь на полігоні було відкрито під час заняття з вогневої підготовки із добровольцями, повідомили у Міноборони РФ", - зазначає з цього приводу ТАСС.

Головне воєнне відомство країни-агресора називає тих, хто здійснив стрілянину, "терористами".

"Двох терористів знищено під час теракту на полігоні у Бєлгородській області", - додає ТАСС із посиланням на МО РФ.

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Про знищення вогнем у відповідь "двох терористів" передає й російська державна агенція "Інтерфакс".

При цьому першим про даний інцидент сповістив інформаційний ТГ-канал BAZA (РФ).

Головними фігурантами події цей ресурс називає мобілізованих до лав армії РФ "двох громадян однієї з країн СНД".

За даними SOTA, що теж є інформаційним телеграм-каналом, але позиціонує себе як незалежне від Кремля медіа, стрільців було нібито троє й одному із них вдалося утіки.

В інших джерелах країною походження "терористів" називається Таджикістан й стверджується, що конфлікт з іншими мобілізованими у них стався "на релігійному ґрунті". Вогонь, як заявляється, вівся з автоматів та кулеметів.

  • Нагадаємо, після знищення воїнами ЗСУ кращих боєздатних частин російської регуляріної армії в РФ почалася масова мобілізація до армії нерегулярної. До цього активно залучаються засуджені особи та іноземні заробітчани. Окрім грошової винагороди, першим у такому випадку обіцяється амністія, другим - громадянство РФ.

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російська армія
окупанти
Військові новини
Бєлгород
війна з Україною
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