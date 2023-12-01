Мобілізація, ситуація на передовій та "український сценарій на 2024-й": Зеленський провів чергове засідання Ставки
У п'ятницю, 1 грудня, президент України провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про основні теми, які обговорили, Зеленський розповів у вечірньому зведенні.
Зокрема, під час Ставки командувачі з фронту та Головком доповіли про ситуацію на всіх основних напрямках на передовій.
"Схід – Купʼянськ, Лиман, Марʼїнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах. Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти", – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо постачання боєприпасів та зброї. І наголосив, що наступний тиждень буде вагомим саме з погляду такої комунікації.
Також під час засідання Ставки Зеленський вислухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року.
"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", – сказав Зеленський.
За словами президента, невдовзі буде ухвалено комплексні рішення щодо мобілізації в Україні. А під час засідання Ставки були озвучені деякі пропозиції.
"Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення", – зазначив президент України.
Окрім того, Зеленський згадав про кілька важливих нарад, які провів 1 грудня і де обговорили "спеціальні питання, чутливі, непублічні – щодо забезпечення наших сил". І анонсував участь України у значущих заходах, зокрема міжнародних, наступного тижня.
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